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Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Минском» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«Мы довольны победой, тем более такой тяжёлой и эмоциональной. Качеством игры я недоволен. У меня было не очень хорошее предчувствие, когда мы выходили на этот матч, что что-то должно пойти не очень хорошо. Слава богу, что это закончилось победой, так что предчувствие сбылось частично. По крайней мере, нет ответа на то, почему так случилось. Но мы традиционно с «Минском» тяжело играем. Должны были выиграть в основное время после того, как вернулись с «-13», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Самара» одержала победу в овертайме со счётом 87:78.

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