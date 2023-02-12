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26 очков Шрёдера помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

26 очков Шрёдера помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лэйкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103.

Лидером по результативности в составе хозяев стал 23-летний американский защитник Джордан Пул, который набрал 29 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томсона, набравшего 15 очков и сделавшего три подбора и три передачи. В составе гостей наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер – 26 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить японского форварда Руи Хатимуру. В его активе 16 очков, семь подборов и одна передача.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 29, Томпсон - 15, Грин - 12, Уиггинс - 12, Грин - 11, Джером - 10, Дивинченцо - 5, Куминга - 5, Луни - 2, Муди - 2, Болдуин Мл., Игуодала, Карри, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 26, Хатимура - 16, Расселл - 15, Дэвис - 13, Вандербилт - 12, Ривз - 8, Габриэль - 6, Браун - 5, Бисли - 4, Уокер - 4, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер
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