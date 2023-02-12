26 очков Шрёдера помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лэйкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103.

Лидером по результативности в составе хозяев стал 23-летний американский защитник Джордан Пул, который набрал 29 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томсона, набравшего 15 очков и сделавшего три подбора и три передачи. В составе гостей наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер – 26 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить японского форварда Руи Хатимуру. В его активе 16 очков, семь подборов и одна передача.