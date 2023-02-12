Результаты всех матчей НБА 12 февраля, турнирная таблица

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 98:101

«Шарлотт Хорнетс» – «Денвер Наггетс» – 105:119

«Орландо Мэджик» – «Майами Хит» – 103:107 ОТ

«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» – 127:113

«Атланта Хоукс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 125:106

«Нью-Йорк Никс» – «Юта Джаз» – 126:120

«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» – 97:89

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 103:109

«Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» – 133:128 ОТ

Отметим, что знаменитый сербский форвард «Денвер Наггетс» Никола Йокич заработал очередной трипл-дабл в нынешнем сезоне с 30 очками, 16 подборами и 10 передачами. Это удалось сделать ему в игре с «Шарлотт Хорнетс».