Результаты всех матчей НБА 12 февраля, турнирная таблица
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 98:101
«Шарлотт Хорнетс» – «Денвер Наггетс» – 105:119
«Орландо Мэджик» – «Майами Хит» – 103:107 ОТ
«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» – 127:113
«Атланта Хоукс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 125:106
«Нью-Йорк Никс» – «Юта Джаз» – 126:120
«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» – 97:89
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 103:109
«Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» – 133:128 ОТ
Отметим, что знаменитый сербский форвард «Денвер Наггетс» Никола Йокич заработал очередной трипл-дабл в нынешнем сезоне с 30 очками, 16 подборами и 10 передачами. Это удалось сделать ему в игре с «Шарлотт Хорнетс».
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