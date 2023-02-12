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«Либо всё, либо ничего». Чарльз Баркли оценил перспективы «Финикса» с приходом Дюранта

«Либо всё, либо ничего». Чарльз Баркли оценил перспективы «Финикса» с приходом Дюранта
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Финикс Санз» с приходом звёздного лёгкого форварда Кевина Дюранта должен сделать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023.

«Для «Санз» это важный год – либо чемпионство, либо ничего. Думаю, им получится сделать это в этом году. Всё-таки Кевин [Дюрант] стареет, Крис [Пол] тоже стареет», – заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37.6% – трёхочковые.

«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 27 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 15 февраля (5:00 мск).

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