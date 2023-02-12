«Индиана» официально отчислила Сержа Ибаку
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Руководство «Индианы Пэйсерс» официально прекратило сотрудничество с центровым Сержем Ибакой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации на обмены «Милуоки Бакс» совершил четырёхсторонний обмен с участием «Индианы», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», в результате которого Ибака стал игроком «Пэйсерс».
В сезоне-2022/2023 испанец гарантированно заработает $ 2,905 млн. На данный момент 33-летний баскетболист является неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Ибака принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 2,8 подбора и 0,4 блок-шота при реализации бросков 48,1%, где 33,3% – трёхочковые. Центровой проводил на площадке 11,6 минуты.
Новость по темеСерж Ибака выйдет на рынок свободных агентов
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