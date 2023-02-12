Сумасшедшая концовка в баскетбольном матче студенческого чемпионата NCAA. Видео

В штате Аризона (США) закончился матч конференции Big Sky студенческого баскетбола NCAA с участием университета Северной Аризоны и университета штата Орегон в Портленде. Победу одержала гостевая команда со счётом 88:87 в удивительной концовке.



За пять секунд до конца встречи гости, лидируя с разницей в два очка, пробивали штрафные броски, однако баскетболист дважды промахнулся. В следующем владении хозяева реализовали трёхочковый бросок – счёт стал 87:86 в пользу университета Северной Аризоны.



Прозвучала финальная сирена, хозяева начали праздновать победу. Однако судьи пересмотрели предыдущий момент с попаданием из-за дуги и определили, что до конца матча по факту осталось 0,4 секунды.



Игрок университета штата Орегон в Портленде в финальном владении отдал дальнюю передачу на партнёра по команде, который, в свою очередь, успел до звучания финальной сирены отправить мяч в кольцо одним касанием, сделав счёт 88:87 в свою пользу.

Видео можно посмотреть на канале PSC Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA