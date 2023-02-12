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«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 12 февраля, красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 17 очков. 15 очков в активе Александра Гудумака. 13 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер.

В составе «Пармы-Пари» 23 очка набрал Джастин Роберсон. 14 очками отметился Малик Папе Диме, 12 набрал Тайлор Онгвае.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на выезде 28 февраля (18:00 мск). «Парма-Пари» примет саратовский «Автодор» 26 февраля (15:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа Б
12 февраля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
81 : 76
Парма-Пари
Пермь, Россия
Енисей: Томпсон - 17, Гудумак - 15, Уорнер - 13, Белянков - 10, Герасимов - 7, Трушкин - 6, Ханна - 6, Викторов - 5, Балашов - 2, Бабушкин, Мотовилов, Сонько
Парма-Пари: Роберсон - 23, Диме - 14, Онгвае - 12, Джеймс - 9, Риз - 8, Платунов - 6, Антипов - 2, Ботрайт - 2, Будин, Попов, Походяев, Шейко
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