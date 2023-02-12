«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 12 февраля, красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 17 очков. 15 очков в активе Александра Гудумака. 13 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер.
В составе «Пармы-Пари» 23 очка набрал Джастин Роберсон. 14 очками отметился Малик Папе Диме, 12 набрал Тайлор Онгвае.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на выезде 28 февраля (18:00 мск). «Парма-Пари» примет саратовский «Автодор» 26 февраля (15:00 мск).
- 12 февраля 2023
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
07:09
-
06:32
-
05:42
-
04:34
-
00:38
- 11 февраля 2023
-
23:39
-
22:47
-
21:41
-
21:37
-
21:00
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
16:21
-
15:27
-
15:14
-
15:01
-
14:53