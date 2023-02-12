«Енисей» на своей площадке обыграл «Парму-Пари» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 12 февраля, красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 17 очков. 15 очков в активе Александра Гудумака. 13 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер.



В составе «Пармы-Пари» 23 очка набрал Джастин Роберсон. 14 очками отметился Малик Папе Диме, 12 набрал Тайлор Онгвае.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на выезде 28 февраля (18:00 мск). «Парма-Пари» примет саратовский «Автодор» 26 февраля (15:00 мск).