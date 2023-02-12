«Одна из худших игр сезона». Анзулович высказался о победе в матче с «Пармой»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович высказался по поводу победы в матче с «Пармой» (81:76) в Единой лиге ВТБ.
«Это очень важная и большая победа в контексте того, что мы играли против соперника с очень высоким уровнем качественного баскетбола. Но я не удовлетворен качеством игры своей команды. На мой взгляд, это одна из худших игр сезона.
С самого начала игры мы отнеслись с недостаточной ответственностью к тактическим вопросам, которые мы проговаривали перед игрой. Неправильно подошли к началу матча. Во время большого перерыва в раздевалке я сказал своим игрокам, что, учитывая то, как мы играли, у нас идеальный результат.
Я не могу сказать, что мы не старалась во второй половине матча, но в концовке игры мы допустили слишком много не характерных и непозволительных для этого уровня игры ошибок, позволив «Парме» вернуться в игру, что происходит уже не первый раз в этом сезоне. Но в итоге главное – это победа в сегодняшнем матче, учитывая не совсем оптимальный состав», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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