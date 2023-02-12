Гомельский оценил переход Дюранта в «Финикс»

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу перехода Кевина Дюранта в «Финикс Санз».

«Финикс» на два сезона становится одним из претендентов на победу в НБА. Четыре звёздных игрока в одной пятёрке — отличная возможность осуществить мечту нового владельца клуба и болельщиков», — написал Гомельский на своём сайте.

В нынешнем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



Напомним, «Бруклин» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые ранее обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».