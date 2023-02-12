Трёхкратный чемпион НБА подписал контракт с «Кливлендом»

Атакующий защитник Дэнни Грин, покинувший «Хьюстон Рокетс», подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Грин оказался в «Хьюстоне» в результате трёхсторонней сделки с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз».

В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию Сиксерс». Летом 2022 года Грин был обменян в «Мемфис» вместе с пиком первого раунда на Де’Энтони Мелтона.

Грин является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.