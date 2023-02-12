Трёхкратный чемпион НБА подписал контракт с «Кливлендом»
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Атакующий защитник Дэнни Грин, покинувший «Хьюстон Рокетс», подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, Грин оказался в «Хьюстоне» в результате трёхсторонней сделки с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз».
В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию Сиксерс». Летом 2022 года Грин был обменян в «Мемфис» вместе с пиком первого раунда на Де’Энтони Мелтона.
Грин является трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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