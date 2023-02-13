«Бруклин» осенью отклонил сделку, в которой участвовали Митчелл, Симмонс и Адебайо

В октябре «Бруклин Нетс» отклонил трёхстороннюю сделку, согласно которой Бен Симмонс перешёл бы в «Юту Джаз», Донован Митчелл – в «Майами Хит», а Бэм Адебайо – в «Бруклин». Об этом сообщает инсайдер Кристиан Уинфилд.

Бен Симмонс по ходу прошлого сезона присоединился к «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 26-летний баскетболист принял участие в 40 матчах, в которых набирал в среднем 7,2 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

Напомним, в межсезонье «Бруклин» лишился двух лидеров команды — Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, которые перешли в «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» соответственно. Взамен команда получила Микала Бриджеса, Кэма Джонсона, Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, четыре драфт-пика первого раунда, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.