«Бруклин» осенью отклонил сделку, в которой участвовали Митчелл, Симмонс и Адебайо

В октябре «Бруклин Нетс» отклонил трёхстороннюю сделку, согласно которой Бен Симмонс перешёл бы в «Юту Джаз», Донован Митчелл – в «Майами Хит», а Бэм Адебайо – в «Бруклин». Об этом сообщает инсайдер Кристиан Уинфилд.
Бен Симмонс по ходу прошлого сезона присоединился к «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 26-летний баскетболист принял участие в 40 матчах, в которых набирал в среднем 7,2 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
Напомним, в межсезонье «Бруклин» лишился двух лидеров команды — Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, которые перешли в «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» соответственно. Взамен команда получила Микала Бриджеса, Кэма Джонсона, Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, четыре драфт-пика первого раунда, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
- 13 февраля 2023
-
10:40
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
00:41
-
00:13
- 12 февраля 2023
-
23:46
-
22:52
-
21:05
-
20:49
-
19:55
-
19:43
-
19:06
-
18:24
-
18:06
-
17:39
-
17:23
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
07:09