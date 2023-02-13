Энтони Эдвардс: я хочу повторить подвиг Уэстбрука и завоевать MVP на Матче всех звёзд

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу предстоящего Матча всех звёзд.

«Я видел, как Уэстбрук включился в игру на матче AllStar, начал набирать обороты и завоевал награду MVP. Я хочу повторить этот подвиг», — приводит слова Эдвардса ESPN.

Стоит отметить, что для Эдвардса это будет первый Матч всех звёзд, в котором он примет участие. В матче не примут участия несколько звёзд, которые получили различные повреждения, — Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,6 передачи при реализации бросков 46,5%, где 36,6% – трёхочковые.