Дончич — о концовке матча с «Сакраменто»: я должен был отдать мяч Кайри Ирвингу
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу концовки матча Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (128:133 ОТ).
«Это моя ошибка. Надо было вернуть мяч Кайри. Для меня это всё ещё процесс обучения. Но, конечно, я должен был отдать мяч. Он был очень горяч в концовке, так что это точно на моей совести», — приводит слова Дончича ESPN.
Дончич в этой игре набрал 27 очков, сделал девять подборов и пять передач. У Ирвинга 28 очков, семь подборов и семь передач.
«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 31 победой при 27 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 февраля (4:30 мск).
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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