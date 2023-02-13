Ирвинг высказалcя об игре с Дончичем

Новичок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг дал комментарий по поводу игры с лидером команды Лукой Дончичем.

«Давайте начнём эту вечеринку. Давайте просто займёмся делом, будем играть в баскетбол. Всё очень просто», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Напомним, баскетболисты провели игру Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (128:133 ОТ). За 41 минуту на площадке 23-летний Дончич отметился 27 очками, девятью подборами и пятью результативными передачами. У Ирвинга 28 очков, семь подборов и семь передач.



«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 31 победой при 27 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 февраля (4:30 мск).