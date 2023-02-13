Единая лига ВТБ опубликовала видео к Матчу всех звёзд
Поделиться
Единая лига ВТБ опубликовала проморолик к Матчу всех звёзд, который состоится 19 февраля на «ВТБ Арене».
Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
В проморолике снялись генеральный директор лиги Илона Корстин, защитники ЦСКА Алексей Швед и Каспер Уэйр, игроки МБА Андрей Лопатин и Даниил Касаткин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, победитель Олимпиады-1972 Иван Едешко и комментатор Сергей Тараканов.
Отмечается, что каждая четверть матча будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, баскетболисты смогут менять игровую форму, а лучшие игроки лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, которые соответствуют конкретным эпохам.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
12:34
-
11:55
-
11:44
-
10:40
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
00:41
-
00:13
- 12 февраля 2023
-
23:46
-
22:52
-
21:05
-
20:49
-
19:55
-
19:43
-
19:06
-
18:24
-
18:06
-
17:39
-
17:23
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
Партнерский контент