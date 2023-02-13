Единая лига ВТБ опубликовала видео к Матчу всех звёзд

Единая лига ВТБ опубликовала проморолик к Матчу всех звёзд, который состоится 19 февраля на «ВТБ Арене».

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

В проморолике снялись генеральный директор лиги Илона Корстин, защитники ЦСКА Алексей Швед и Каспер Уэйр, игроки МБА Андрей Лопатин и Даниил Касаткин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, победитель Олимпиады-1972 Иван Едешко и комментатор Сергей Тараканов.

Отмечается, что каждая четверть матча будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, баскетболисты смогут менять игровую форму, а лучшие игроки лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, которые соответствуют конкретным эпохам.