Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гэри Пэйтон II официально стал игроком «Голден Стэйт»

Гэри Пэйтон II официально стал игроком «Голден Стэйт»
Комментарии

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» одобрило обмен с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс», который был под угрозой срыва из-за состояния разыгрывающего Гэри Пэйтона II. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, разыгрывающий мог не перейти в «Голден Стэйт». Медицинский персонал «Уорриорз» не устраивало состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить ещё как минимум три месяца.

Ранее Аарон Гудвин, агент Гэри Пэйтона II, опроверг последние новости о том, что во время выступления за «Портленд» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации его клиенту делали уколы торадола.

Новость по теме
Агент Гэри Пэйтона II: моему клиенту не делали уколы торадола в «Портленде»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023