Гэри Пэйтон II официально стал игроком «Голден Стэйт»

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» одобрило обмен с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс», который был под угрозой срыва из-за состояния разыгрывающего Гэри Пэйтона II. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Напомним, разыгрывающий мог не перейти в «Голден Стэйт». Медицинский персонал «Уорриорз» не устраивало состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить ещё как минимум три месяца.



Ранее Аарон Гудвин, агент Гэри Пэйтона II, опроверг последние новости о том, что во время выступления за «Портленд» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации его клиенту делали уколы торадола.

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