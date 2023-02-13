Стэнли Джонсон покинул «Сан-Антонио»

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» приняло решение прекратить сотрудничество с лёгким форвардом Стэнли Джонсоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



В нынешнем сезоне 26-летний Джонсон принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 5,8 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи при реализации бросков 53,3%, где 45% – трёхочковые.



«Сан-Антонио Спёрс» занимает 14-е место в Западной конференции с 14 победами при 43 поражениях. Следующую игру «шпоры» проведут с «Кливленд Кавальерс» на выезде 14 февраля (3:00 мск).



Ранее перед дедлайном «Сан-Антонио Спёрс» обменял центрового Якоба Пёлтля в «Торонто Рэпторс» на тяжёлого форварда Кема Берча и защищённый пик первого раунда драфта в 2024 году и два пика второго раунда.

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