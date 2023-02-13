«На Западе нет лучшего дуэта». Гарнетт — о Дюранте и Ирвинге

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о дуэте Кайри Ирвинга и Луки Дончича.

«На Западе нет лучшего дуэта. Мы можем говорить про Кавая и Джорджа, но всё-таки на Западе все равно нет двух парней, которые были бы лучше этой пары психов. Лука теперь может отдыхать целую четверть. Они оба входят в топ-10 игроков НБА.

Кайри и Дюрант в прошлом. Этот дуэт моложе. Вместо возрастного Дюранта мы имеем молодого игрока, который может делать 60-10-8 на одной ноге. И это он ещё не в форме!», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Напомним, в это межсезонье Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».