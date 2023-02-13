«На Западе нет лучшего дуэта». Гарнетт — о Дюранте и Ирвинге
Поделиться
Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о дуэте Кайри Ирвинга и Луки Дончича.
«На Западе нет лучшего дуэта. Мы можем говорить про Кавая и Джорджа, но всё-таки на Западе все равно нет двух парней, которые были бы лучше этой пары психов. Лука теперь может отдыхать целую четверть. Они оба входят в топ-10 игроков НБА.
Кайри и Дюрант в прошлом. Этот дуэт моложе. Вместо возрастного Дюранта мы имеем молодого игрока, который может делать 60-10-8 на одной ноге. И это он ещё не в форме!», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
Напомним, в это межсезонье Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
16:41
-
15:28
-
14:36
-
13:52
-
12:34
-
11:55
-
11:44
-
10:40
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
00:41
-
00:13
- 12 февраля 2023
-
23:46
-
22:52
-
21:05
-
20:49
-
19:55
-
19:43
-
19:06
-
18:24
-
18:06
-
17:39
-
17:23
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
Партнерский контент