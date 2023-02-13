«Филадельфия» заключит контракт с центровым

«Филадельфия Сиксерс» и центровой Дуэйн Дедмон достигли соглашения по поводу подписания контракта до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Напомним, на прошлой неделе «Майами Хит» обменял 33-летнего баскетболиста и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио Спёрс». Спустя два дня «шпоры» приняли решение отчислить игрока. В результате чего Дедмон стал неограниченно свободным агентом.



В нынешнем сезоне центровой принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 5,7 очка, 3,6 подбора и 0,5 передачи при реализации бросков 49,6%, где 29,7% – трёхочковые.



«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 36 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 14 февраля (3:00 мск).

Новость по теме «Майами» и «Сан-Антонио» договорились об обмене