«Филадельфия» заключит контракт с центровым

«Филадельфия Сиксерс» и центровой Дуэйн Дедмон достигли соглашения по поводу подписания контракта до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, на прошлой неделе «Майами Хит» обменял 33-летнего баскетболиста и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио Спёрс». Спустя два дня «шпоры» приняли решение отчислить игрока. В результате чего Дедмон стал неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне центровой принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 5,7 очка, 3,6 подбора и 0,5 передачи при реализации бросков 49,6%, где 29,7% – трёхочковые.
«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 36 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 14 февраля (3:00 мск).
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