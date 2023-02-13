Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» заключит контракт с центровым

«Филадельфия» заключит контракт с центровым
Комментарии

«Филадельфия Сиксерс» и центровой Дуэйн Дедмон достигли соглашения по поводу подписания контракта до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, на прошлой неделе «Майами Хит» обменял 33-летнего баскетболиста и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио Спёрс». Спустя два дня «шпоры» приняли решение отчислить игрока. В результате чего Дедмон стал неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне центровой принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 5,7 очка, 3,6 подбора и 0,5 передачи при реализации бросков 49,6%, где 29,7% – трёхочковые.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 36 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 14 февраля (3:00 мск).

Новость по теме
«Майами» и «Сан-Антонио» договорились об обмене
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023