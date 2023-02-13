Генменеджер «Лейкерс» прокомментировал обмен Уэстбрука в «Юту»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал комментарий по поводу обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту Джаз» до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации.



«Все команды время от времени идут на риск, обменивают игроков. Когда мы совершили обмен Уэстбрука, мы рассчитывали, что это поспособствует созданию команды, борющейся за чемпионство.



По ходу сезона стало ясно, что мы не достигли этой цели. Если что-то не ладится, нам надлежит выявить причины и принять меры для исправления положения», – приводит слова Пелинки официальный сайт НБА.



Ранее генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник дал понять, что клуб из Солт-Лейк-Сити может сохранить Уэстбрука, прибывшего в команду в результате обмена с «Лейкерс».