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Джон Уолл официально покинул «Хьюстон»

Джон Уолл официально покинул «Хьюстон»
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Руководство «Хьюстон Рокетс» официально прекратило сотрудничество с разыгрывающим Джоном Уоллом. Об этом сообщает клубный обозреватель Лачард Бинкли в соцсетях.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» в результате трёхстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлиз» обменял 32-летнего баскетболиста в «Хьюстон». «Клипперс» получили взамен атакующего защитника Эрика Гордона.

В нынешнем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, где 30,3% – трёхочковые.

«Хьюстон Рокетс» занимает 15-е место в Западной конференции с 13 победами при 43 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 14 февраля (3:00 мск).

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