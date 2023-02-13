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Шакил О’Нил — о Коноре Макгрегоре: у нас с ним одна кровь

Шакил О’Нил — о Коноре Макгрегоре: у нас с ним одна кровь
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил оценил шансы экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, вновь завоевать титул.

«У нас с ним одна кровь. Когда вы сомневаетесь в нас – вы взлетаем. Он получил пару шишек. И на время ушёл. Но я знаю, что он вернётся с возмездием. Станет ли он чемпионом? Я уверен, он станет», – сказал О’Нил в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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