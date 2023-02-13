Хавьер Паскуаль отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН» прокомментировал выступление своих подопечных.



«Поздравляю «Пари НН» с победой – он сегодня были лучше нас, поэтому победил. В первой половине у нас был шанс создать себе отрыв, но во второй половине, особенно в четвёртой четверти нижегородцы выглядели увереннее. Для нас абсолютно неприемлемо допускать 17 потерь и позволять сопернику брать 11 подборов в нападении. В этом причина нашего поражения.



В последнее время мы испытываем трудности в тренировочном процессе – у многих игроков проблемы со здоровьем. Позавчера в подготовке участвовали всего девять человек. Реальность такова: не тренируешься – не выигрываешь», – приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт лиги.