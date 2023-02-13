Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и атакующий защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.



Гилджес-Александер в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 31,3 очка, 6,3 передачи и 1,7 подбора. «Тандер» за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.



Уайт, в свою очередь, отметился 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем. «Селтикс» одержали победы во всех четырёх встречах.



«Оклахома-Сити» занимает 10-е место в Западной конференции с 27 победами и 28 поражениями. «Бостон» располагается на первой строчке Востока c 41 победой при 16 поражениях.

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