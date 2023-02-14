Серж Ибака может стать игроком «Майами»

Центровой Серж Ибака и «Майами Хит» проявляют взаимный интерес. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на источники в лиге.



Перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» совершил четырёхсторонний обмен с участием «Индианы Пэйсерс», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», в результате которого Ибака стал игроком «Индианы».



В сезоне-2022/2023 испанец гарантированно заработает $ 2,905 млн. На данный момент 33-летний баскетболист является неограниченно свободным агентом.



В нынешнем сезоне Ибака принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, делая 2,8 подбора и 0,4 блок-шота при реализации бросков 48,1%, 33,3% которых – трёхочковые. Центровой проводил на площадке в среднем 11,6 минуты.

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