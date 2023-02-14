В баскетбольном матче студенческого чемпионата NCAA произошла массовая стычка. Видео

Во время матча конференции Big West Conference студенческого баскетбола NCAA Калифорнийского университета в Санта-Барбаре с Калифорнийским университетом в Дейвисе произошла потасовка с участием игроков обеих команд.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Отмечается, что два баскетболиста из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре получили одноматчевые дисквалификации, как и ассистент главного тренера из Калифорнийского университета в Дейвисе.



Ранее в штате Аризона (США) закончился матч конференции Big Sky студенческого баскетбола NCAA с участием университета Северной Аризоны и университета в Портленде, штат Орегон. Победу одержала гостевая команда со счётом 88:87 в удивительной концовке.