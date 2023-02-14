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Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» переиграть «Хьюстон»

Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» переиграть «Хьюстон»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:104.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Джеймс Харден, заработавший дабл-дабл: 28 очков, два подбора и десять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 26 очков, пять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 29 очков, два подбора и только четыре передачи. Также стоит отметить 6-го номера американца Кей Джей Мартин, который набрал 15 очков, семь подборов и только две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
123 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Харден - 28, Макси - 26, Эмбиид - 23, Харрис - 11, Макдэниелс - 8, Милтон - 8, Ньянг - 6, Рид - 6, Харрелл - 4, Мелтон - 3, Кинг, Коркмаз, Спрингер, Такер, Хаус, Шэмпени
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Мартин - 15, Шенгюн - 12, Смит II - 10, Исон - 8, Марьянович - 7, Дэйс - 6, Тэйт - 6, Гаруба - 5, Вашингтон Мл. - 4, Кристофер - 2, Камински, Никс, Портер, Хаджинс, Холидэй
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