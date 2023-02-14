Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Филадельфии» переиграть «Хьюстон»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:104.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Джеймс Харден, заработавший дабл-дабл: 28 очков, два подбора и десять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 26 очков, пять подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 29 очков, два подбора и только четыре передачи. Также стоит отметить 6-го номера американца Кей Джей Мартин, который набрал 15 очков, семь подборов и только две передачи.
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