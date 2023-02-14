«Шарлотт» одолел «Атланту», у Ламело Болла дабл-дабл

В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 144:138.



Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал американский разыгрывающий Ламело Болл, заработавший дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Терри Розира, который заработал 29 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американский разыгрывающий Трей Янг, который заработал дабл-дабл: 25 очков, два подбора и 14 передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капела, который набрал 22 очка, семь подборов и всего три передачи.