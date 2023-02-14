«Шарлотт» одолел «Атланту», у Ламело Болла дабл-дабл
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В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 144:138.
Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал американский разыгрывающий Ламело Болл, заработавший дабл-дабл: 30 очков, шесть подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Терри Розира, который заработал 29 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американский разыгрывающий Трей Янг, который заработал дабл-дабл: 25 очков, два подбора и 14 передач. Также стоит отметить швейцарского центрового Клинта Капела, который набрал 22 очка, семь подборов и всего три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
144 : 138
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Розир - 29, Хэйворд - 26, Вашингтон - 22, Уильямс - 15, Смит - 12, Ричардс - 6, Макгауэнс - 4, Букнайт, Джонс, Маледон, Мартин, Михайлюк, Тор, Убре
Атланта Хоукс: Янг - 25, Капела - 22, Хантер - 21, Мюррей - 20, Бей - 12, Оконгву - 12, Богданович - 11, Джонсон - 9, Гриффин - 6, Коллинс, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
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