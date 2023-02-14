«Нью-Йорк» взял верх над «Бруклином», у Джейлена Брансона 40 очков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:106.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал 11-й номер американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 40 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить американца Джоша Харта, который заработал 27 очков, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Спенсер Динвидди. На его счету 28 очков, три подбора и четыре передач.и Также стоит отметить американского форварда Кэмерона Джонсона, который набрал 14 очков, четрые подбора и только одну передачу.