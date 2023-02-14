«Нью-Йорк» взял верх над «Бруклином», у Джейлена Брансона 40 очков
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:106.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал 11-й номер американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 40 очков, два подбора и пять передач. Также стоит отметить американца Джоша Харта, который заработал 27 очков, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Спенсер Динвидди. На его счету 28 очков, три подбора и четыре передач.и Также стоит отметить американского форварда Кэмерона Джонсона, который набрал 14 очков, четрые подбора и только одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Харт - 27, Рэндл - 18, Куикли - 14, Гримс - 8, Хартенштайн - 8, Барретт - 4, Симс - 2, Топпин - 2, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Робинсон, Роуз, Фурнье
Бруклин Нетс: Динвидди - 28, Джонсон - 14, Финни-Смит - 13, Клэкстон - 11, Шарп - 9, О'Нил - 8, Бриджес - 7, Томас - 7, Харрис - 3, Симмонс - 2, Ватанабэ, Дюк, Карри, Миллз, Самнер, Смит
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