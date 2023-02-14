Дабл-дабл Луки Дончича не принёс «Далласу» победу над «Миннесотой»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:124.
Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 36 очков, заработал пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, пять подборов и одна передача. Также отметим 27-го номера французского центрового Руди Гобера, который заработал дабл-дабл: 21 очко, 14 подборов и одна передача.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 33, Вуд - 24, Баллок - 6, Грин - 6, Пинсон - 6, Пауэлл - 5, Нтиликина - 3, Харди - 2, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Моррис, Райт, Сильва, Хардуэй-младший
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Гобер - 21, Макдэниелс - 19, Андерсон - 12, Конли - 12, Рид - 10, Ноуэлл - 7, Принс - 7, Маклафлин - 2, Риверс - 2, Александер-Уолкер, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Райан, Таунс
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