Дабл-дабл Луки Дончича не принёс «Далласу» победу над «Миннесотой»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:124.



Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 36 очков, заработал пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, пять подборов и одна передача. Также отметим 27-го номера французского центрового Руди Гобера, который заработал дабл-дабл: 21 очко, 14 подборов и одна передача.