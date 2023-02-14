Тараканов: Руженцеву дают карт-бланш в ЦСКА

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов высказался по поводу перспектив лёгкого форварда ЦСКА Самсона Руженцева.

«В серьёзных играх мы Руженцева пока не видим, но ясно, что в ЦСКА дают ему карт-бланш, связывают с ним большие надежды. Совершенно точно армейцы делают на него ставку. У него есть всё, чтобы стать железным игроком основы на годы. Отличные физические данные, баскетбольное мышление, уверенность в себе. Руженцев может быть вторым-третьим номером с богатым атакующим арсеналом. У парня всё впереди», — приводит слова Тараканова «Известия».