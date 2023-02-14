Стало известно, когда Девонте Кейкок прибудет в расположение ЦСКА

Американский баскетболист Девонте Кейкок прибудет в расположение ЦСКА 17 февраля. Армейцы давно вели форварда, и он начал готовить необходимые документы задолго до официального объявления перехода. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
26-летний баскетболист подписал с армейцами контракт до конца текущего сезона. В соглашении также прописана опция продления ещё на год. Девонте выступает на позиции тяжёлого форварда, но может сыграть центрового.
Кейкок ранее выступал в G-Лиге в составе «Мотор Сити Круз», в составе которого принял участие в 14 матчах чемпионата, где набирал в среднем за игру 19,9 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 1,6 результативной передачи.
В 2019 году кандидатура Кейкока была выставлена на драфт НБА, однако он не был выбран. В декабре форвард подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», по условиям которого выступал в Лиге развития. В том же сезоне Кейкок принял участие в одном матче НБА и получил чемпионский перстень, так как «озёрники» стали чемпионами лиги.
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