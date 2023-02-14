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Бен Симмонс высказался по поводу обменов «Бруклина»

Бен Симмонс высказался по поводу обменов «Бруклина»
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Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался по поводу обмена, который произвела команда.

«Весь год всё меняется, поэтому трудно понять, что происходит, но, надеюсь, мы найдём ритм и последовательность. Теперь это совсем другая игра. Я готов сделать всё, чтобы помочь команде.

Я в состоянии играть. Для меня это уже здорово. Так что я в порядке», — приводит слова Симмонса NY Daily News.

Напомним, в межсезонье «Бруклин» лишился двух лидеров команды — Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, которые перешли в «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» соответственно. Взамен команда получила Микала Бриджеса, Кэма Джонсона, Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, четыре драфт-пика первого раунда, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

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