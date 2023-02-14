Бен Симмонс высказался по поводу обменов «Бруклина»

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался по поводу обмена, который произвела команда.

«Весь год всё меняется, поэтому трудно понять, что происходит, но, надеюсь, мы найдём ритм и последовательность. Теперь это совсем другая игра. Я готов сделать всё, чтобы помочь команде.

Я в состоянии играть. Для меня это уже здорово. Так что я в порядке», — приводит слова Симмонса NY Daily News.

Напомним, в межсезонье «Бруклин» лишился двух лидеров команды — Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, которые перешли в «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» соответственно. Взамен команда получила Микала Бриджеса, Кэма Джонсона, Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, четыре драфт-пика первого раунда, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.