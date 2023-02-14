Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брэдли Бил озвучил проблемы «Вашингтона»

Брэдли Бил озвучил проблемы «Вашингтона»
Комментарии

Атакующий защитник, лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил считает, что трудно оценить потенциал столичной команды из-за травм, с которыми коллектив столкнулся в течение сезона-2022/2023.

«Сейчас самое главное для нас – это оставаться здоровыми. Трудно дать оценку выступлению команды, когда в течение всего сезона обязательно кто-то находится в лазарете», – приводит слов Била Washington Post.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 5,2 передачи и 3,5 подбора при реализации бросков 52,2%, где 37,4% – трёхочковые.

«Вашингтон Уизардс» занимает 10-е место в Восточной конференции с 26 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уизардс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 15 февраля (6:00 мск).

Новость по теме
Форвард «Вашингтона»: если каждый из нас сосредоточен, мы представляем опасность для всех
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023