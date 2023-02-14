Брэдли Бил озвучил проблемы «Вашингтона»

Атакующий защитник, лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил считает, что трудно оценить потенциал столичной команды из-за травм, с которыми коллектив столкнулся в течение сезона-2022/2023.



«Сейчас самое главное для нас – это оставаться здоровыми. Трудно дать оценку выступлению команды, когда в течение всего сезона обязательно кто-то находится в лазарете», – приводит слов Била Washington Post.



В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 5,2 передачи и 3,5 подбора при реализации бросков 52,2%, где 37,4% – трёхочковые.



«Вашингтон Уизардс» занимает 10-е место в Восточной конференции с 26 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уизардс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 15 февраля (6:00 мск).

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