Стал известен ещё один участник конкурса трёхочковых бросков Матча звёзд НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу примет участие в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает обозреватель Miami Herald Энтони Чанг со ссылкой на источники в лиге.



На данный момент известно, что в конкурсе трёхочковых участие примут разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс и атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд.



В нынешнем сезоне 23-летний Хирроу принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 20,6 очка, 5,7 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков 43,7%, где 36,9% – трёхочковые.



«Майами Хит» занимает шестое место в Восточной конференции с 32 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 16 февраля (3:30 мск).

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