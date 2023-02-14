«Автодор» на своей площадке обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась во дворце спорта «Кристалл» и завершилась победой хозяев со счётом 78:70 (20:13, 20:16, 11:24, 27:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 18 очков. 12 очков набрал Скотт Мачадо. 11 баллов на свой счёт записал Брандон Гарретт.



В составе «Минска» 20 очков набрал ДаКуан Брейси. 18 очками отметился Владислав Близнюк, 11 баллами – Зак Смит.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ саратовский клуб проведёт с «Пармой-Пари» на выезде 26 февраля (15:00 мск). «Минск» сыграет на выезде с «Самарой» 3 марта.