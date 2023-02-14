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«Автодор» на своей площадке обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» на своей площадке обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась во дворце спорта «Кристалл» и завершилась победой хозяев со счётом 78:70 (20:13, 20:16, 11:24, 27:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 18 очков. 12 очков набрал Скотт Мачадо. 11 баллов на свой счёт записал Брандон Гарретт.

В составе «Минска» 20 очков набрал ДаКуан Брейси. 18 очками отметился Владислав Близнюк, 11 баллами – Зак Смит.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ саратовский клуб проведёт с «Пармой-Пари» на выезде 26 февраля (15:00 мск). «Минск» сыграет на выезде с «Самарой» 3 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
14 февраля 2023, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
78 : 70
Минск
Минск, Беларусь
Автодор: Гаррет - 11, Ньюмэн - 10, Николич - 7, Колесников - 3, Михайловский - 3, Загорац - 2, Мачадо - 2, Минченко - 2, Иванов, Петенев, Пранаускис, Цыбиков
Минск: Брейси - 12, Смит - 5, Близнюк - 3, Тростинецкий - 3, Дуду - 2, Пантович - 2, Стубеда - 2, Микульский, Мороз, Паско, Третьяк, Шливанчанин
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