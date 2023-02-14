Дарвин Хэм: мне нравится Шрёдер. Он упрям и бесстрашен

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм дал высокую оценку своему подопечному Деннису Шрёдеру.
«Мне нравится Шрёдер. Он упрям и бесстрашен. Поэтому я всегда стараюсь при любой возможности держать его на площадке», – приводит слова Хэма Spectrum SportsNet.
В нынешнем сезоне 29-летний немецкий баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12,4 очка, 4,3 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 41,9%, где 34,2% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 16 февраля (6:00 мск).
Ранее Дарвин Хэм прокомментировал переход звёздного форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» в «Финикс Санз» в рамках крупного обмена.
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