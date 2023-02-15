32 очка Букера помогли «Финиксу» победить в матче с «Сакраменто»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:109.
Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Девин Букер. Он набрал 32 очка, пять подборов и две передачи. Багамский центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 29 очков и 11 подборов. Нельзя не отметить также выступление американского разыгрывающего Криса Пола. На его счету 17 очков, 19 передач и пять подборов. Он обошёл легендарного американского разыгрывающего Оскара Робертсона по количеству игр с 15 или более ассистами. Крис Пол теперь имеет 112 таких игр и занимает четвёртое место по этому показателю за всю историю. У гостей стоит выделить американского разыгрывающего ДеАарона Фокса. На его счету 35 очков, четыре подбора и четыре ассиста. Дабл-дабл заработал литовский центровой Домантас Сабонис: 24 очка, 15 подборов и 7 передач.
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