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Бронни Джеймс включён в состав команды США для участия в Nike Hoop Summit

Бронни Джеймс включён в состав команды США для участия в Nike Hoop Summit
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Бронни Джеймс, сын знаменитого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, был выбран одним из 26 игроков сборной США по баскетболу на Nike Hoop Summit этого года.

Американские команды сыграют 8 апреля против иностранных игроков в Moda Center в Портленде, штат Орегон. Международные команды будут отобраны в ближайшие недели из игроков, представляющих Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию.

Это будет первый опыт выступления за сборную США для Бронни, который на данный момент является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон.

Бронни Джеймс ещё не объявил о своих планах после окончания школы, но сообщается, что им интересуются Орегон, Огайо, Южная Калифорния и другие университетские команды.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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