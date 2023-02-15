Райкович: УНИКС попытается исключить Шведа из пик-н-рольных ситуаций

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи в Единой лиге ВТБ с УНИКСом.

«УНИКС очень жесткая команда в обороне. Мы можем ожидать, что они попытаются исключить Алексея Шведа из пик-н-рольных ситуаций, устраивать Нико Милутинову ловушки под кольцом и действовать максимально агрессивно. Наша задача будет заключаться в том, чтобы сдержать их лидеров Мэйкона и Рейнольдса, дорожить мячом и создавать хорошие броски, что также лишит соперников быстрых отрывов», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня, 15 февраля, в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Казани.

Ранее Перасович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.