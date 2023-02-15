Райкович: УНИКС попытается исключить Шведа из пик-н-рольных ситуаций
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи в Единой лиге ВТБ с УНИКСом.
«УНИКС очень жесткая команда в обороне. Мы можем ожидать, что они попытаются исключить Алексея Шведа из пик-н-рольных ситуаций, устраивать Нико Милутинову ловушки под кольцом и действовать максимально агрессивно. Наша задача будет заключаться в том, чтобы сдержать их лидеров Мэйкона и Рейнольдса, дорожить мячом и создавать хорошие броски, что также лишит соперников быстрых отрывов», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня, 15 февраля, в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Казани.
Ранее Перасович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
Новость по темеПерасович высказался об игре с ЦСКА
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