Букер: ещё 5 лет назад мы были посмешищем в НБА, а сейчас к нам приезжает Дюрант

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу прогресса своей команды, подчеркнув, что они сделали большой скачок вперёд за последние пять лет.

«Ещё 5 лет назад мы были посмешищем в НБА. Сейчас мы сумели превратить это в нечто серьёзное, ведь мы стали претендентами на чемпионство — это быстрый поворот для нас. Мы очень гордимся тем, что мы здесь построили. То, что Кевин Дюрант захотел приехать сюда, подтверждает это. Он уважает то, что мы уже сделали. Нам еще многое предстоит сделать, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Букера журналист Келлан Олсон.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, 37,6% которых – трёхочковые.