Воронцевич поделился ожиданиями от игры с ЦСКА
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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Мы встречаемся с многолетним чемпионом лиги и лидером таблицы. ЦСКА – лучшая команда чемпионата по результативности. Они всегда ставят перед собой самые высокие цели.
Мы выйдем на паркет мотивированными, заряженными и готовыми. Все ребята, пропустившие последние матчи, восстановились, за исключением Ильницкого. Желаю Стасу всего наилучшего и быстрее поправиться!
При подготовке к игре мы подробно разобрали действия соперников в защите, нападении и готовы к борьбе. Наш дополнительный козырь – преданные болельщики», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.
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