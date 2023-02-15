Воронцевич поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Мы встречаемся с многолетним чемпионом лиги и лидером таблицы. ЦСКА – лучшая команда чемпионата по результативности. Они всегда ставят перед собой самые высокие цели.

Мы выйдем на паркет мотивированными, заряженными и готовыми. Все ребята, пропустившие последние матчи, восстановились, за исключением Ильницкого. Желаю Стасу всего наилучшего и быстрее поправиться!

При подготовке к игре мы подробно разобрали действия соперников в защите, нападении и готовы к борьбе. Наш дополнительный козырь – преданные болельщики», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.