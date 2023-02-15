Лидер УНИКСа Рейнольдс восстановился от травмы и сыграет с ЦСКА
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Форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс сможет принять участие в матче с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Рейнольдс последний раз выходил на паркет 20 января в матче с «Автодором». В Саратове Рейнольдс получил небольшое повреждение и пропустил три последние игры казанцев. Также центровой дал знать, что точно примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 19 февраля, хотя он и вынужден был отказаться от конкурса по броскам сверху.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Джален набирает по 15,2 очка и 5,1 подбора в среднем за игру.
Ранее главный тренер казанского клуба Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
Новость по темеПерасович высказался об игре с ЦСКА
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