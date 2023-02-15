«Нужно думать, кем себя окружаешь». Аренас — об инциденте с друзьями Джа Моранта

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался об инциденте с друзьями лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта и сотрудниками «Индианы Пэйсерс».
«Молодёжь иногда совершает глупости. Моё отношение к Джа? Посмотрите на Леброна Джеймса и его команду. Не ты должен защищать их, а они тебя. Когда ты молод, нужно думать о том, кем ты себя окружаешь.
Я не знаю, почему нам хочется быть немного жёстче, когда мы попадаем в НБА. Всё должно быть наоборот. Мы много работали, чтобы попасть сюда. Нужно вести себя соответствующе», — приводит слова Гилберта Аренаса BasketNews.
Напомним, в начале февраля стало известно, что несколько человек из окружения Моранта вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам «Индианы». В частности, друзья Моранта направили красный лазер на сотрудников «Индианы» из внедорожника. В «Индиане» были уверены, что лазер был прикреплён к оружию, но не смогли предъявить никаких доказательств этого.
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