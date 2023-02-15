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«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» из одноимённого города обыграла казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. 19 очков на счету Максима Барашкова. 15 баллов набрал Джордан Теодор.

В составе «Астаны» 32 очка на счету Кваме Вона. Девять очков набрал Майкл Майерс.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 28 февраля. «Астана» в следующем туре встретится на домашней площадке с «Пармой-Пари». Матч состоится 4 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
15 февраля 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
89 : 75
Астана
Астана, Казахстан
Самара: Эннис - 13, Барашков - 12, Теодор - 6, Шелекето - 6, Найт - 5, Лазарев - 4, Карданахишвили - 2, Пичкуров - 2, Ивлев - 1, Зверев, Умрихин, Чикарев
Астана: Вон - 10, Майерс - 7, Балашов - 4, Каныгин - 4, Щербак - 3, Джонсон - 2, Лиходей, Майдекин, Марчук, Марчук, Мурзагалиев, Оразбеков
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