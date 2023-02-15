«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
«Самара» из одноимённого города обыграла казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:75.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. 19 очков на счету Максима Барашкова. 15 баллов набрал Джордан Теодор.
В составе «Астаны» 32 очка на счету Кваме Вона. Девять очков набрал Майкл Майерс.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 28 февраля. «Астана» в следующем туре встретится на домашней площадке с «Пармой-Пари». Матч состоится 4 марта.
Единая лига ВТБ. Группа Б
15 февраля 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
89 : 75
Астана
Астана, Казахстан
Самара: Эннис - 13, Барашков - 12, Теодор - 6, Шелекето - 6, Найт - 5, Лазарев - 4, Карданахишвили - 2, Пичкуров - 2, Ивлев - 1, Зверев, Умрихин, Чикарев
Астана: Вон - 10, Майерс - 7, Балашов - 4, Каныгин - 4, Щербак - 3, Джонсон - 2, Лиходей, Майдекин, Марчук, Марчук, Мурзагалиев, Оразбеков
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
19:55
-
19:54
-
18:56
-
17:59
-
17:45
-
15:56
-
14:52
-
14:00
-
12:39
-
12:34
-
12:26
-
11:30
-
10:54
-
10:02
-
09:58
-
09:54
-
09:00
-
08:46
-
07:35
-
06:23
-
00:09
-
00:00
- 14 февраля 2023
-
23:11
-
23:08
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:31
-
21:05
-
20:35
-
20:28
-
20:09
-
19:43
-
19:16
-
19:05
Партнерский контент