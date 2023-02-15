«Самара» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Самара» из одноимённого города обыграла казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:75.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. 19 очков на счету Максима Барашкова. 15 баллов набрал Джордан Теодор.



В составе «Астаны» 32 очка на счету Кваме Вона. Девять очков набрал Майкл Майерс.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 28 февраля. «Астана» в следующем туре встретится на домашней площадке с «Пармой-Пари». Матч состоится 4 марта.