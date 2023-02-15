ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС оказался сильнее московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 112:104.
По ходу встречи ЦСКА уступал соперникам с разницей «-19», однако смог отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке, однако, сильнее оказались казанцы.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко набрал Дэрил Мэйкон. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Луи Лабери.
В составе ЦСКА дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов оформил Никола Милутинов. 27 очков набрал Каспер Уэйр. 20 очков на свой счёт записал Алексей Швед.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.
- 15 февраля 2023
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:07
-
21:00
-
19:55
-
19:54
-
18:56
-
17:59
-
17:45
-
15:56
-
14:52
-
14:00
-
12:39
-
12:34
-
12:26
-
11:30
-
10:54
-
10:02
-
09:58
-
09:54
-
09:00
-
08:46
-
07:35
-
06:23
-
00:09
-
00:00
- 14 февраля 2023
-
23:11
-
23:08
-
22:20
-
22:15
-
21:59