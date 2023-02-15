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ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ

ЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС оказался сильнее московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 112:104.

По ходу встречи ЦСКА уступал соперникам с разницей «-19», однако смог отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке, однако, сильнее оказались казанцы.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко набрал Дэрил Мэйкон. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Луи Лабери.

В составе ЦСКА дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов оформил Никола Милутинов. 27 очков набрал Каспер Уэйр. 20 очков на свой счёт записал Алексей Швед.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.

Единая лига ВТБ. Группа А
15 февраля 2023, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
112 : 104
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Мэйкон - 21, Димитриевич - 15, Рейнольдс - 15, Жбанов - 10, Браун - 8, Лабери - 8, Воронцевич - 5, Зайцев - 4, Хантер - 4, М. Кулагин - 2, Одиноков, Разумов
ЦСКА: Милутинов - 25, Швед - 20, Уэйр - 19, Курбанов - 8, Астапкович - 7, Давидовац - 5, Жан-Шарль - 4, Мур - 4, Десятников, Комолов, Руженцев, Ухов
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