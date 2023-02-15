УНИКС набрал наибольшее число очков за сезон в победном матче с ЦСКА
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Казанский УНИКС, сегодня, 15 февраля, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержавший победу над московским ЦСКА, набрал наибольшее число очков за сезон – 112.
Напомним, встреча завершилась со счётом 112:104 (OT). По ходу матча ЦСКА уступал соперникам с разницей «-19», однако смог отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались казанцы.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко набрал американский защитник Дэрил Мэйкон. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил французский форвард Луи Лабери.
Свой следующий матч УНИКС проведёт 26 февраля и примет на домашней площадке «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Новость по темеЦСКА в овертайме проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ
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