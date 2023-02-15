УНИКС набрал наибольшее число очков за сезон в победном матче с ЦСКА

Казанский УНИКС, сегодня, 15 февраля, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержавший победу над московским ЦСКА, набрал наибольшее число очков за сезон – 112.

Напомним, встреча завершилась со счётом 112:104 (OT). По ходу матча ЦСКА уступал соперникам с разницей «-19», однако смог отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались казанцы.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко набрал американский защитник Дэрил Мэйкон. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил французский форвард Луи Лабери.

Свой следующий матч УНИКС проведёт 26 февраля и примет на домашней площадке «Зенит» из Санкт-Петербурга.