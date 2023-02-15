Московский ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне Единой лиги ВТБ. Столичный клуб уступил на выезде казанскому УНИКСу в овертайме со счётом 104:112.



Таким образом, ЦСКА проиграл уже второй матч из пяти на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Напомним, первый этап регулярного чемпионата ЦСКА закончил со статистикой 22-0, а на старте второго этапа регулярного сезона одержал ещё две победы, доведя свою серию до 24 выигранных матчей.



Первое поражение в сезоне ЦСКА потерпел в матче с санкт-петербургским «Зенитом» 6 февраля 2023 года.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.

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