ЦСКА проиграл второй матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ за 10 дней

Московский ЦСКА потерпел второе поражение за последние 10 дней в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Столичный клуб уступил на выезде казанскому УНИКСу в овертайме со счётом 104:112.



Примечательно, что остальные 25 матчей сезона московский клуб выиграл.



Напомним, первый этап регулярного чемпионата ЦСКА закончил со статистикой 22-0, а на старте второго этапа регулярного сезона одержал ещё две победы, доведя свою серию до 24 выигранных матчей.



Первое поражение в сезоне ЦСКА потерпел в матче с санкт-петербургским «Зенитом» 6 февраля 2023 года. После этого армейцы оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань».



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ ЦСКА снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.

Новость по теме Московский ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне Единой лиги ВТБ