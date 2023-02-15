Райкович прокомментировал поражение ЦСКА в матче с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своих подопечных в матче с казанским УНИКСом (104:112 ОТ).



«Поздравляю УНИКС с победой. В первой половине они действовали агрессивнее и оторвались в счёте на 17 очков. После большого перерыва мы сумели догнать соперника и перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, нам не хватило сил закончить встречу в свою пользу. Мы проанализируем игру, проведём работу над ошибками и будем готовы к следующему противостоянию с УНИКСом 2 марта в Москве», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.